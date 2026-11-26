Україна готує наступний обмін військовополоненими. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

«Важливо, що жодного аспекту цієї війни ми не забуваємо і працюємо, щоб повернути наших людей із російського полону: зараз готується наступний обмін. Сподіваємося, це буде значний обмін», - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна і далі працює над поверненням громадян, які перебувають у російському полоні, та готує нові кроки для повернення викрадених Росією українських дітей.

«Вже 54 країни в цій нашій гуманітарній коаліції», - підкреслив президент.

За його словами, це важливо для того, щоб російські злочини не були забуті, винні притягнуті до відповідальності, а діти мали змогу жити у своїй країні.

Як повідомляв ForUA, Україна розраховує на масштабний обмін військовополоненими, під час якого можуть звільнити понад тисячу людей з кожного боку.