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Сегодня, 6 мая, вооруженные формирования РФ осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотроицке, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в результате чего один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное огнестрельное пулевое ранение, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
ForUm

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