5 мая 2021 Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу крушения военного самолета АН-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

«Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы, в ходе которого, среди прочего, проведено более 150 различных экспертиз», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено лиц, совершивших уголовные правонарушения, которые находятся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой.

В частности, к уголовной ответственности привлечено 6 человек, а именно: командующего Воздушных сил ВССУ; начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба; командира воинской части А4104; заместителя командира воинской части А4104; заместителя командира воинской части по летной подготовке; руководителя управления полетами 25 сентября 2020 на аэродроме «Чугуев».

«Из-за халатного отношения данных должностных лиц к военной службе, а также нарушения подготовки к полетам в воинской части и правил эксплуатации самолета Ан-26 погибли 26 военнослужащих», - заявили в ГБР.

Кроме того, трем лицам, которым сообщили о подозрении на прошлой неделе, 3 мая 2021. Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Напомним, 25 сентября 2020 года при заходе на посадку в двух километрах от военного аэропорта Чугуева разбился самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины.

На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате падения самолета погибли 26 из 27 человек, находившихся на борту. Один из двух парней, доставленных в больницу сразу после трагедии – умер. Второй – выжил и находится в больнице.

Расследование крушения самолета Ан-26 под Чугуевом выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

Печерский суд Киева взял под стражу бывшего командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26.