Президент США Дональд Трамп стверджує, що під час зустрічі з кремлівським лідером Владіміром Путіним у Китаї закликав його припинити будь-яку військову агресію проти європейських територій. За словами Трампа, він сподівається на швидке укладення угоди про завершення війни Росії проти України.

Про це американський президент написав 26 листопада у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Під час моїх розмов у Китаї з президентом Росії Владіміром Путіним я приділив багато часу обговоренню того, що хотів би бачити від Путіна припинення будь-якої військової агресії проти територій у Європі – у надії, що між Росією й Україною вдасться укласти угоду, причому швидко», – написав Трамп. При цьому він не уточнив, які саме європейські території мав на увазі.

Американський президент додав, що вважає швидке досягнення домовленостей цілком реальним, хоча щомісяця у війні гинуть тисячі людей.

Заява Трампа пролунала наступного дня після його зустрічі у Флориді з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Після переговорів сторони оприлюднили спільну заяву із застереженням Росії від подальшого розширення війни. Трамп також повідомив, що поінформував Рютте про зміст своїх переговорів із Путіним.

Тиждень тому перед зустріччю з кремлівським лідером у китайському Шеньчжені Трамп назвав його своїм другом. Він пояснив, що між ними склалися дуже добрі особисті стосунки. Ці слова викликали критичну реакцію європейських політиків.

Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував словами: «Бережи нас Боже від таких друзів». Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп може вважати Путіна ким завгодно, але для українців він залишається вбивцею.

Водночас сам кремлівський лідер після зустрічі в Китаї відкинув можливість повного або часткового припинення вогню у війні проти України.

На тлі цих подій європейські країни також висловлюють занепокоєння російськими провокаціями та загрозами безпеці континенту, зокрема через падіння російських крилатих ракет на території Польщі.