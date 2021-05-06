НЭК «Укрэнерго» предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для компании с 1 августа на 21% − с 293,93 гривни за МВт-ч до 355,55 гривни за МВт-ч.

Соответствующий проект решения вынесен на обсуждение, сообщает «Экономическая правда».

«Укрэнерго» обосновывает необходимость повышения тарифа увеличением расходов на сырье и вспомогательные материалы на 20,21 млн гривен, электроэнергию для хозяйственных нужд – на 19,42 млн гривен, другие операционные расходы – на 54,69 млн гривен.

Кроме того, в проект структуры тарифа включены финансовые расходы по договору кредитной линии от 30 декабря 2020 года между НЭК «Укрэнерго» и АО «Укрэксимбанк» на сумму 964,3 млн гривен.

«Укрэнерго» отмечает, что в действующий тариф включены расходы на выплату процентов по кредитам, полученным у «Ощадбанка» и «Укргазбанка».

В соответствии с утвержденным 26 апреля «Прогнозным балансом электроэнергии объединенной электроэнергетической системы Украины на 2021 год» компания предусматривает в тарифе рост объема передачи электроэнергии на 1,94 млн МВт-ч – до 140,9 млн МВт-ч, а также увеличение расходов, связанных с выполнением специальных обязанностей, без учета компенсации из госбюджета, на уровне 31,57 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров продлил механизм действия ПСО до 30 июня. Так, цена на электроэнергию для населения останется без изменений – 1 грн 68 коп. за кВт/ч.