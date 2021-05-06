Россия продолжает представлять военную угрозу на украинской границе, несмотря на отвод части личного состава и техники.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Угрозы остаются. Россия отвела часть войск, но значительная часть остается на границе с Украиной. Россия способна за достаточно короткое время агрессивно действовать, если решит это делать. Мы тщательно наблюдаем за ситуацией», - сказал Блинкен.

Он одобрительно отметил, что Украина сдержанно реагировала на провокации России. «Мы сосредоточены на этих вопросах, это недавно это обсуждалось на встрече НАТО, а также Группы семи», - сказал Блинкен.

Госсекретарь подтвердил, что США рассматривают усиление сотрудничества и помощи в с

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.