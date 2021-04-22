Войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сокращение численности войск РФ у границ Украины снижает напряжение, но Украина всегда остается начеку.

Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение главы Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ «Север», в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одного из восьми подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь» Игоря Гладковского.

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

Комитет Сената США поддержал законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности».

После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридический лиц, решения по которым приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля.

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

СБУ во время профилактических контрдиверсионные мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований.

Чехия требует от России пересмотреть решение Москвы выслать из страны 20 сотрудников чешского посольства.

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 апреля, зафиксировано 16 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

В городе Рубежное на территории воинской части произошло возгорание бензовозов.