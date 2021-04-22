Чехия требует от России пересмотреть решение Москвы выслать из страны 20 сотрудников чешского посольства. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек после встречи с послом России в Праге Александром Змеевським, передает Радио Свобода.

По словам министра, если до полудня четверга 22 апреля Россия не выполнит это требование, Чехия вышлет из страны столько сотрудников российского посольства, чтобы их осталось не больше, чем сейчас в России чешских дипломатов.

По сообщениям, в России сейчас осталось только пять сотрудников посольства Чехии с дипломатическим статусом.

Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждает чешские власти, работали на российские спецслужбы. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.

Решение о высылке дипломатов чешские власти приняли в субботу, 17 апреля.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Нынешний дипломатический конфликт стал самым крупным из 1989 года, когда в Европе упали просоветские коммунистические режимы.

Правительство Чехии уже решило отстранить российскую государственную корпорацию «Росатом» от участия в многомиллиардном тендере на строительство пятого энергоблока АЭС «Дукованы».