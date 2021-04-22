В городе Рубежное на территории воинской части произошло возгорание бензовоза, сообщила пресс-служба Луганской ОГА.

«В городе Рубежное произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания», - сообщил глава ОГА Сергей Гайдай.

Он заверил, что ситуация контролируется, и призвал горожан сохранять спокойствие.