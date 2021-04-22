Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.

«Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», - отмечается в сообщении Комиссии в четверг в газете «Урядовый курьер».

Согласно ему, решение МКМТ о введении спецпошлины вступает в силу через 10 дней со дня публикации, передает Интерфакс-Украина.

В сообщении уточняется, что по результатам рассмотрения поданных Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалов установлено, что правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках, в результате чего усложняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Беларуси.

«Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года (СНГ), статьи Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года и считаются дискриминационными и недружественными», - констатируется в сообщении МКМТ.

Специальная пошлина вводится в отношении импорта в Украину новых автобусов, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8702 10 11 10, 8702 10 11 30, 8702 10 91 00, 8702 20 10 10, 8702 20 10 90, 8702 20 90 00, 8702 30 10 00, 8702 30 90 00, 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 11 00, 8702 90 31 00, 8702 90 90 00.

В отношении грузовых автомобилей пошлина вводится на новые дизельные и полудизельные авто полной массой более 5 тонн, но не более 20 т, и полной массой более 20 т (за исключением автомобильных шасси с кабиной), классифицируемым по кодам УКТВЭД 8704 22 91 00 и 8704 23 91.

Также 35%-й спецпошлиной будет облагаться импорт некоторых спецавтомобилей: грузовых авто для аварийного ремонта, автокранов, уборочных авто для дорог, поливомоечных машин, автомобилей-мастерских, автогидроподъемников, классифицируемых по кодам 8705 10 00 00 та 8705 90 80 90 УКТВЭД.

По данным Гостаможслужбы, в 2020 году по общему коду 8702 (моторные транспортные средства для перевозки более 10 человек, включая водителя) в Украину ввезены из Беларуси автобусы на $38 млн (60% общего импорта) при полном отсутствии экспорта.

Грузовики полной массой 5-20 т из Беларуси были ввезены на $10,4 млн, свыше 20 т - на $34,13 млн (экспорт отсутствовал), спецавтомобилей по коду 8705 10 00 00 – на $4 млн (экспорта не было), по коду 8705 90 80 90 – на $5,76 млн (ввезено на $0,05 млн).

Как сообщалось, Минэкономики начало расследование о фактах дискриминационных действий со стороны Республики Беларусь относительно законных прав и интересов украинских предприятий автомобилестроения по обращению ассоциации «Укуравтопром».

Выпускающие автобусы всех классов украинские предприятия неоднократно обращали внимание на создание Украиной благоприятных условий для доминирования на рынке белорусских транспортных средств при наличии нескольких отечественных производителей.