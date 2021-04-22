СБУ во время профилактических контрдиверсионные мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований.

Также установлены два организатора псевдореферендума 2014 года, сообщил пресс-центр ведомства.

«Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой «ДНР». Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований боевиков. Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС», - говорится в сообщении.

В случае подтверждения данных, в отношении них будут открыты уголовные производства.

Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБ Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника было изъято 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг.

По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.

Проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого «референдума» 2014 года у Донецкой области. По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Профилактические мероприятия проводились во взаимодействии с Национальной гвардией, полицией и Госпогранслужбой.