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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сокращение численности войск РФ у границ Украины снижает напряжение, но Украина всегда остается начеку.

Об это он написал в Twitter, комментируя заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале отвода войск от украинской границы.

«Уменьшение численности войск на нашей границе пропорционально снижает напряжение. Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина стремится к миру. Спасибо международным партнерам за поддержку», - написал он.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
ForUm

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