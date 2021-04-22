Президент России Владимир Путин отреагировал на предложение главы Украины Владимира Зеленского встретиться на Донбассе.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга с Александром Лукашенко, передает УНИНА.

По его словам, действующая власть Украины якобы сделала много шагов, чтобы разрушить двусторонние отношения с Россией. В частности, упомянул о якобы притеснении русского языка в Украине, «попытке разрушить» РПЦ в Украине и «заступился» за права россиян и русскоязычных.

«Очень было много шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать», – сказал Путин.

Глава Кремля посоветовал Зеленскому обсудить Донбасс с главарями боевиков, и лишь по другим темами обращаться непосредственно в Москву.

«Что мы хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями «республик», а уже потом обсуждать проблемы с представителями третьих стран. Если речь о двусторонних отношениях, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», – ответил Путин.

Напомним, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.