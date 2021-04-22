Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одного из восьми подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь» Игоря Гладковского.

Соответствующее решение вынес детектив Национального бюро 21 апреля 2021, руководствуясь ст. ст. 110, 281 УПК Украины, сообщает пресс-служба бюро.

«Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

В декабря 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование.

Его вызвали в САП на 16 апреля и, в связи с неявкой повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако лицо трижды не появилось. По данным следствия, усилиями подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома». За это лицо имело выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины («Злоупотребление влиянием»).

Напомним, 25 февраля 2019 журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

4 марта Президент уволил Гладковского.

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.

19 октября суд арестовал Гладковского, но позволил выйти под залог в размере 10,6 миллиона гривен.

Статья, которая позволила Жукову и Рогозе избежать наказания, предполагает, что нарушители должны были заплатить налоги и возместить убытки до того, как им объявят подозрение.