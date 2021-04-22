В Украине по состоянию на утро четверга, 22 апреля, зафиксировано 16 235 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Госпитализированы за прошедшие сутки 3904 человека; летальных случаев - 470; 18831 человек выздоровели.
За сутки провели 101 981 тестирований (в том числе методом ПЦР - 46516, методом ИФА – 17644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37821).
За все время пандемии в Украине заболели - 1990353 человека; выздоровели - 1533303 человека; летальных случаев - 41266; проведено ПЦР-тестов - 9089301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
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