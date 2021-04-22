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Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19, в частности на закупку вакцин, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

«Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, документ предусматривает средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.

«Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей», - добавила Шаталова.
ForUm

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