также в разделеПолитика
Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече на Донбассе 11
Резников: Войны не будет, у нас огороды по графику 12
RCIT: Эскалация конфликта на Донбассе и санкции против Медведчука выгодны США и Европе 19
Песков сказал, где проходит «красная линия» в российско-украинских отношениях 25
Посол Грузии спустя почти год вернулся в Украину 20
В Сенате США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине 18
Зеленский утвердил санкции против 13 граждан и 95 компаний 30
Зеленский подписал закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов 20
Кравчук считает, что Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию 59
Президент Европарламента требует от РФ отвести войска от границ Украины 130
Разумков о вечеринке Тищенко: Стыдно 32
Президент Польши обсудит с силовиками скопление войск РФ у границ Украины 12
В ОПЗЖ сообщили об очередной провокации от действующей власти 40
Путин пригрозил странам, которые попытаются перейти «красную линию» РФ 83
Макрон может посетить Украину в начале лета 11
ОПЗЖ: Зеленский делает все, чтобы передать судебную систему Украины в подчинение кураторам из Белого дома 28
Американские аналитики: Зеленский повышает рейтинги за счет Медведчука и эскалации конфликта на Донбассе 24
Euronews: Европа надеется, что Украина не заинтересована в войне, но допускает и этот вариант развития событий 28

Войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РБК.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу на совещании в оккупированном Крыму.

Он добавил, что ВС России «адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ».

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия сосредоточила у границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что характер военных приготовлений РФ и концентрация российских войск на границах с Украиной и в оккупированном Крыму являются признаком того, что Кремль будет готов атаковать Украину уже через несколько недель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги