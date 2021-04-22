Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование проспекта Степана Бандеры и четырех других столичных улиц.

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который представлял в деле Украинский институт национальной памяти.

«Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования. Суд полностью удовлетворил апелляции Киевского городского совета, партии «Свобода», П. Богомазова, и Украинского института национальной памяти (который я имел честь представлять в апелляции)», - написал он.

Таким образом, признано законным соответствующее решение Киевсовета от 7 июля 2016 №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», которым были переименованы:

улица Баумана - на улицу Януша Корчака;

улица Кутузова - на улицу Генерала Алмазова;

улица Суворова - на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулок Кутузова – на переулок Евгения Гуцало;

проспект Московский - на проспект Степана Бандеры.

Как сообщалось, за решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры 7 июля 2016 года проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании Киевского городского совета депутатов, против не высказался никто. В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция «не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название», позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с фальсификациями голосования.

1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича («за» - 69 депутатов из 120). Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.

25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Возглавлявший в то время Украинский институт национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о намерении подать апелляцию на это решение. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что на решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

31 июля УИНП подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов.

В декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.