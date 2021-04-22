Сегодня, 22 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ «Север», в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщила пресс-служба ОТУ «Север».

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.