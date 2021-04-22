Комитет Сената США поддержал законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности».

Представляя законопроект, председатель Комитета сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес назвал инициативу «своевременным сигналом» в поддержку Украины, сообщает Голос Америки.

«Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по законопроекту о «партнерстве по безопасности с Украиной» - пакету долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийную преданность безопасной Украины. Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину», - сказал он.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму.

Как уже отмечал министр Дмитрий Кулеба, законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине в $300 млн, включая летальное оружие.