С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводится усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Министерство здравоохранения обновило разделение на зоны эпидемической ситуации в регионах.

Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО «Укрзализныця» уволил главу правления компании Владимира Жмака.

При этом Кабмин временно возложил обязанности председателя правления акционерного общества «Укрзализныця» на члена правления компании Ивана Юрика.

Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19, получив во вторник вторую прививку.

Верховный суд отменил указ президента об увольнении «судьи Майдана» Оксаны Царевич, которая во время Революции достоинства незаконно привлекала к ответственности активистов «Автомайдана».

В Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1121 больного коронавирусом.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что столица может попасть в красную карантинную зону максимум через неделю.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что коронавирус продолжает мутировать, изменяться и становиться еще опаснее, поэтому осенью Украину, вероятно, ожидает очередная волна пандемии COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет о техническом расследовании сбития иранскими военными самолета «Международных авиалиний Украины».

По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней.

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин столкнется с последствиями за вмешательство в президентские выборы в 2020 году.

Во время действия адаптивного карантина местные власти вправе усиливать карантинные ограничения, правительство предоставило для этого все возможности. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вовремя заседания Верховной Рады Украины у одного из народных депутатов задымился пульт для голосования.

Президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер со ссылкой на доклад разведки США.

Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информационной атакой со стороны Российской Федерации, целью которой является расчистка фармацевтического рынка для Спутника 5, считает министр культуры Украины Александр Ткаченко.

В Украине вступает в силу закон №1231-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Поединки с Финляндией 28 марта и Казахстаном 31 марта сине-желтые проведут в Киеве на НСК «Олимпийский».