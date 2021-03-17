Вовремя заседания Верховной Рады Украины у одного из народных депутатов задымился пульт для голосования, сообщает УНИАН.
Председатель ВР Дмитрий Разумков без объяснений объявил депутатам: «Объявляется перерыв на 15 минут».
В то же время председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил: «Загорелся пульт. Вот, что поправки делают».
К своему сообщению он добавил видео, на котором видно, как с пульта для голосования одного из нардепов идет дым, и его уже начинают разбирать.
В то же время на видео, которое на Facebook обнародовал народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, видно, что депутаты с юмором отнеслись к этой ситуации.
После того, как работник парламента раскрутил пульт, а затем собрал систему обратно, депутаты аплодировали ему.
Арьев отметил, что речь идет о пульте в секторе депутатов фракции «Голос».
Депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко в Telegram-канале обнародовал фото, на котором видно, что речь идет о пульте Леси Василенко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время