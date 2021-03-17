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Вовремя заседания Верховной Рады Украины у одного из народных депутатов задымился пульт для голосования, сообщает УНИАН.

Председатель ВР Дмитрий Разумков без объяснений объявил депутатам: «Объявляется перерыв на 15 минут».

В то же время председатель фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил: «Загорелся пульт. Вот, что поправки делают».

К своему сообщению он добавил видео, на котором видно, как с пульта для голосования одного из нардепов идет дым, и его уже начинают разбирать.

В то же время на видео, которое на Facebook обнародовал народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, видно, что депутаты с юмором отнеслись к этой ситуации.

После того, как работник парламента раскрутил пульт, а затем собрал систему обратно, депутаты аплодировали ему.

Арьев отметил, что речь идет о пульте в секторе депутатов фракции «Голос».

Депутат от «ЕС» Алексей Гончаренко в Telegram-канале обнародовал фото, на котором видно, что речь идет о пульте Леси Василенко.
ForUm

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