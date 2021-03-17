С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводится усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Так:

младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;

прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

заведения общественного питания работают «на вынос» и доставку;

в торговых центрах работают продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины; хозяйственные магазины работают на выдачу по предварительному заказу;

все массовые мероприятия переносятся;

салоны красоты и спортивные залы работают по индивидуальной предварительной записи.

«Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать дистанцию. Давайте вместе поможем нашим медикам и спасем жизнь свою и своих близких. Извините за неудобства. Берегите себя!» - написал Садовый.