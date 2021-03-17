Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что коронавирус продолжает мутировать, изменяться и становиться еще опаснее, поэтому осенью Украину, вероятно, ожидает очередная волна пандемии COVID-19, передает УНИАН.

«Сегодня в Украине зафиксирован антирекорд по количеству госпитализированных - в больницы доставлены 4 тыс. 887 человек. Официально подтвердилась информация о том, что «британский» штамм циркулирует еще в двух областях - Закарпатской и Винницкой», - отметил он.

Между тем, по словам Радуцкого, вирус продолжает мутировать, изменяться и становиться еще более опасным. В Великобритании зафиксировали «филиппинский» штамм, во Франции власти предупреждают о новой разновидности вируса, который не может определить ПЦР-тест.

«Итак, после третьей волны нас, скорее всего, уже осенью ожидает следующая волна пандемии. Удастся ли ее полностью сдержать благодаря вакцинации - пока трудно прогнозировать. Следует быть готовым к любым сюрпризам», - подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что новые вызовы в очередной раз ставят перед украинцами вопрос создания эффективной системы общественного здоровья.

«Нам нужно, наконец, создать специализированную службу, целостную систему, которая будет последовательно и профессионально собирать информацию, анализировать ее и предлагать эффективные решения», - подчеркнул он.

По его словам, в частности, в вопросе вакцинации населения от COVID-19 украинская власть фиксирует только случаи осложнений, которые возникают в течение 30 минут после прививки. «Впрочем, не менее важно понимать, что происходит с человеком потом - спустя несколько часов, дней, недель. Анализировать, каков процент заражений среди тех, кто сделал прививку, степень тяжести протекания болезни. Нельзя опираться только на рекомендации и данные уважаемых международных структур - Украина должна проводить собственную аналитическую работу. По крайней мере для того, чтобы сравнивать эффективность различных вакцин, и, когда появится возможность выбирать среди различных производителей, делать этот выбор осознанно и обоснованно», - рассказал он.

Радуцкий напомнил, что в прошлом году Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования совместно с главным санитарным врачом Виктором Ляшко разработал законопроект №4142 о системе общественного здоровья. Эту инициативу парламент поддержал в первом чтении. Сейчас над документом трудится рабочая группа Комитета, готовит его ко второму чтению.

«Мы предлагаем создать новую службу с региональными подразделениями, которая будет заниматься анализом эпидемиологической ситуации, будет реагировать на вспышку болезни, проводить вакцинацию, анализировать побочные эффекты, заниматься информационной кампанией», - резюмировал он.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.