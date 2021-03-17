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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1121 больного коронавирусом. 25 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

 «1121 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в сутки в столице. Умерли 25 человек. Всего за период пандемии в городе 2961 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 148 831», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 291 пациента.

Выздоровел прошедшие сутки также 291 человек. В общем коронавирус преодолели 99 880 киевлянин.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 175, Дарницком - 169 и в Днепровском – 160», - отметил Кличко.  

Напомним, в Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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