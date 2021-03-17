Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Поединки с Финляндией 28 марта и Казахстаном 31 марта сине-желтые проведут в Киеве на НСК «Олимпийский», сообщила пресс-служба УАФ.

Отмечается, что такое решение принято с учетом информации об ухудшении эпидемической обстановки и вероятном принятии уполномоченными государственными органами власти решения о введении «красной зоны» карантина во Львове, который был определен исполнительным комитетом УАФ местом проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022 между национальными сборными командами Украины и Финляндии и Украины и Казахстана

Также при принятии решения были учтены предложения ООО «УАФ Маркетинг» и тренерского штаба национальной сборной команды Украины по альтернативному месту проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022.