Президент России Владимир Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах.

Об этом сообщает журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер со ссылкой на доклад разведки США, передает Украинская правда.

В отчете сообщается, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться. Разведка информирует, что не обнаружила признаков изменения процесса голосования иностранными субъектами.

Однако Путин и российские правительственные организации проводили действия, направленные на:

дискредитацию и очернение Байдена;

поддержку Трампа;

подрыв доверия людей к выборам;

обострение социально-политических напряжений.

В частности, в отчете говорится, что Путин «контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, сыгравшего большую роль в деятельности России по влиянию на выборы».

Отмечается, что российская агентура в Украине распространяла «пленки Порошенко-Байдена» и дезинформацию о сыне Байдена Хантера через СМИ США и близкое окружение Трампа.

Напомним, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.

11 января США ввели санкции против ряда граждан, в том числе и против нардепа Александра Дубинского, и средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.