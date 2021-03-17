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В Украине по состоянию на 17 марта зафиксировано 11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы за прошедшие сутки 4887 человек; летальных случаев – 289; 5467 – выздоровели.

За сутки проведено 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50966, методом ИФА - 22035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48143) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1489023 лица; 1237676 человек выздоровели; летальных случаев - 28986; проведено ПЦР-тестов - 7467108.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.  
ForUm

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