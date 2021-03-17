Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что столица может попасть в «красную» карантинную зону максимум через неделю.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

«Я думаю, что время идет на несколько дней, максимум неделю», - сказал Кличко, отвечая на вопрос, когда Киев может попасть в «красную» зону карантина.

Мэр отметил, что динамика распространения болезни стала действительно угрожающей, поэтому он обратился к правительству с требованием расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в «оранжевой зоне».

«Мы видим сейчас в последние недели увеличение количества заболеваний. Если после локдауна у нас сотни людей болели в сутки коронавирусом, то сейчас ситуация осложняется с каждым днем. Например, вчера тысяча человек заболели, сегодня почти 1200 заболевших», - сказал он.

Также, по его словам, в столице увеличивается количество госпитализированных.

«Если раньше люди только с симптомами, без осложнений проходили лечение дома под контролем врачей, то сейчас ситуация изменилась, вирус мутирует, становится агрессивным и например, только вчера были госпитализированы около 700 человек в наши больницы. Всего в больницах сейчас находятся более 3700 больных коронавирусом», - рассказал он.

Кличко подчеркнул, что количество мест в киевских больницах – 4,5 тысячи.

«Если дальше динамика будет продолжаться, и расти число заболеваний, то мы не исключаем, что через несколько недель мест в больницах не будет. Это означает, что если человек заболел и будет нуждаться в помощи врачей, они не смогут ее предоставить», - отметил он.

Как сообщалось, за минувшие сутки количество киевлян, которые заболели COVID-19, увеличилось на 1121 человека.