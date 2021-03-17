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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Иран не учел замечания Украины и обнародовал с манипуляциями окончательный отчет о техническом расследовании сбития иранскими военными самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом глава МИД заявил в видеообращении, передает УНИАН.

«Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS752 под Тегераном. Ранее Украина направляла иранской стороне более 90 страниц замечаний и предложений этого отчета, и настаивала, чтобы Иран приобщил их к финальному документу», - заявил Кулеба.

«Но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете, не что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа показывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов Чикагской конвенции и IKAO (Международной организации гражданской авиации)», - подчеркнул министр.

«Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятое. Представленные доказательства выборочными, а выводы ложными», - подчеркнул глава МИД.

По его словам, представленный Ираном документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.

«Это не отчет. Это сборник манипуляций, цель которого не выяснить истину, а оправдать Исламскую республику Иран. Это большое отчаяние для Украины и всего цивилизованного мира. Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило», - подчеркнул Кулеба.

Как ранее сообщал ForUm, 8 января 2020 после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.

Иранское руководство заявило о готовности выплатить компенсации родственникам погибших в размере 150 тыс. долларов.

31 декабря 2020 Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.
ForUm

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