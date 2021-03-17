Слухи о небезопасности AstraZeneca могут быть связаны с информационной атакой со стороны Российской Федерации, целью которой является расчищение фармацевтического рынка для Спутника 5, считает министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Спутник еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента «Спутника» - вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника», - отметил он.

Ткаченко указывает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по лекарственным средствам официально не фиксируют наличие летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca или связи между этим препаратом и образованием тромбов.

При этом министр призвал проверять источники появления такой информации.

«Я бы очень тщательно проверял, из каких источников появилась информация о псевдоопасности вакцины AstraZeneca, и кто лоббировал распространение этих ужастиков в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения не верю», - подчеркнул министр.

«Прошло уже 5 дней со дня моей прививки вакциной AstraZeneca. Чувствую себя так же хорошо, как и в день вакцинации», - добавил Ткаченко.

Ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока нет доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.