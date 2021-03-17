также в разделеОбщество
Укрзализныця оптимизирует ряд маршрутов 3
МИД РФ направило ноту Украине из-за акции с наклейками 17
Шмыгаль: Местные власти вправе усиливать карантин 13
В Раде у нардепа задымился пульт для голосования 26
Таксисты просят Зеленского помочь им с вакцинацией 9
Львов вводит усиленный карантин 16
Уже 17 регионов Украины – в «оранжевой» зоне 23
Рада может собраться на внеочередное заседание 19
НАН: Смертность весенней COVID-волны превысила осеннюю 13
Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 перенесли из Львова в Киев 36
Интервал между двумя прививками CoviShield увеличили до 90 дней 21
В Украине усилили ответственность за нарушение ПДД 19
Побочную реакцию после вакцинации зафиксировали у 361 украинца 26
Задержанный в Крыму «агент» оказался украинским журналистом 79
Полиция открыла дело из-за «романа» 8-летней модели и 13-летнего блогера 70
16 марта. Картина дня 28
Садовый допустил «закрытие» Львова из-за коронавируса 15
СБУ заблокировала нелегальный экспорт технологий ремонта военных самолетов 21

Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19, получив во вторник вторую прививку. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины Коронавирус инфо.

«9840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано одной дозой 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) одного лица», - говорится в сообщении.

Всего, по данным «Коронавирус инфо», с начала прививочной кампании от COVID-19 привито 71 тыс. 923 человека, из них получили одну дозу 71 тыс. 922, а завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
19
Теги