Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19, получив во вторник вторую прививку. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины Коронавирус инфо.

«9840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано одной дозой 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) одного лица», - говорится в сообщении.

Всего, по данным «Коронавирус инфо», с начала прививочной кампании от COVID-19 привито 71 тыс. 923 человека, из них получили одну дозу 71 тыс. 922, а завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек.