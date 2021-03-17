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Министерство здравоохранения обновило разделение на зоны эпидемической ситуации в регионах.

Так, в красной зоне четыре области – Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая.

В оранжевой зоне 17 регионов – Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

Днепропетровская, Харьковская, Кировоградская и Ривненская области – в желтой зоне.

Напомним, в Украине на 17 марта зафиксировано 11833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 1489023 лица.

Справка: «Зеленый» уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов менее 50% эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.

«Желтый» уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

«Оранжевый» - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; 2) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; 3) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - менее 300; 4) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; 5) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; 6) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

«Красный» уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей: 1) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; 2) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - менее 300; 3) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; 4) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; 5) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.
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