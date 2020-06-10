Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит первый транш МВФ в ближайшие дни.
Пятый президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.
Следователи ГБР готовят ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
В то же время адвокат Илья Новиков заявил, что ГБР специально инспирировало так называемое «дело о картинах», чтобы под ее прикрытием вручить Порошенко незаконное подозрение. По его словам, дело, о котором идет речь, – о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.
После этого Порошенко прибыл в Офис генпрокурора с адвокатами и народными депутатами, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.
Кабмин назначил главой Госгеокадастра уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко.
Украина получила от Европейской Комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро.
Следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины, заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.
Четырем подозреваемым, находящимся под судом за сбитие самолета рейса MH17 в 2014 году, отказали в иммунитете бойцов одной из воюющих сторон (комбатантов).
Кабинет Министров назначил Ирину Ставчук первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и возложил на нее обязанности и.о. министра.
По факту нарушения карантина президентом Владимиром Зеленским и чиновниками ОП полицейские составили админпротоколы на владельца и посетителей кафе.
Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года об обязательстве Приватбанка (Киев) исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов (на сумму около $257 млн).
Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на инвестиции из стран-участниц ЕС в аннексированный Крым.
КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» возобновили пропуск через линию разграничения.
Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей. Например, на Закарпатье таких укрупненных районов будет 5 (раньше было 13). Неожиданностью и для общественности, и для экспертной среды стало появление Береговского района, о создании которого раньше не было. Похоже, что созданием такой административной единицы украинская власть идет на первые уступки Венгрии, отметил писатель Андрей Любка.
Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 57 человек.
Одобренный накануне Меморандум с МВФ не содержит новых требований для Украины по внедрению структурных реформ, но в нем есть направления, которые нужны в первую очередь самой Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских.
10 июня в 3:09 в Одессе по ул. Ясная, 10 произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 37 человек, проживало 24 человека). Из дома вывели всех жителей.
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