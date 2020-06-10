Следствие собрало доказательства прямого участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины, заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело MH17, прокурор Вард Фердинандуссе, сообщает Радио Свобода.

«Российские власти всегда отрицали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командование группировками «ДНР» и «ЛНР». Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла вооруженные поставки вооруженным формированиям, а также участвовала в наборе боевиков и оплате им», - сказал прокурор.

Кроме того, в ходе расследования установили, что российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии, добавил он.

Сторона обвинения в суде разъясняла, может ли к обвиняемым быть применен иммунитет участника вооруженного конфликта (combatant immunity).

Как заявили прокуроры, этот иммунитет применяется только к военным регулярных вооруженных сил в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны.

Признавая, что в современных конфликтах трудно определить, является ли конфликт международным, и страны могут отправлять своих военных неофициально, но основываясь на материалах расследования, следствие пришло к выводу, сейчас не обязательно определять природу конфликта. Хотя, если суд сочтет, что это необходимо, дело содержит информацию, которая позволит это сделать, заявила сторона обвинения.

По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженным формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо.

Также учитывая, что законы войны в июле 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.