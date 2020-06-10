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Послы стран-членов Европейского союза приняли решение продлить запрет на инвестиции из стран-участниц ЕС в аннексированный Крым.

Как сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Юзвяк, санкции продлили еще на один год.

Посол Украины в ЕС и в Бельгии Николай Точицкий написал в твиттере, что «единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против Москвы за длительную агрессию против Украины».

«Крымский пакет» будет продлен еще на год. Благодарны нашим партнерам за их непоколебимую поддержку», - добавил посол.

Решение должно быть утверждено Советом Евросоюза и опубликовано в Официальном журнале, после чего вступит в силу.

Такие меры, впервые введенные в 2014 году как ответ на незаконную аннексию Россией украинского полуострова, включают запрет на ввоз из Крыма товаров, если они не имеют украинских сертификатов, запрет захода в Крым круизных судов, плавающих под флагами стран-членов ЕС или контролируются государством-членом объединения, а также запрет на приобретение компаниями с ЕС имущества и компаний на оккупированной территории.
ForUm

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