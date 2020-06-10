также в разделеОбщество
В Иране заявили о готовности к переговорам с Украиной по сбитому самолету МАУ 12
НАБУ: На е-билетах на «Бориспольский экспресс» растратили более 10 миллионов 21
Следствие по делу MH17 собрало доказательства участия РФ в войне на Донбассе 34
Посольство Украины упрекнуло Данон за рекламу с Пореченковым 50
Кабмин выделил МВД 2,7 миллиарда на «карантинные» доплаты 20
Открытие КПВВ: Боевики за 2 часа не пропустили ни одного человека 32
МВД: Зеленский, Ермак и Ляшко нарушили карантин, материалы передадут в суд 39
ГБР будет просить об аресте Порошенко 40
Данон в Украине сделал заявление о скандальной рекламе с Пореченковым 45
В диссертации Портнова нашли новый плагиат 34
ГБР заявило, что Порошенко сообщили о подозрении 65
Зеленский поехал на Черниговщину 35
ГБР: Порошенко отказывается от допроса и пытается покинуть здание 168
Ермак поручил найти «туристические магниты» в каждой области 15
В Украине открывают заведения культуры, 6 областей и Киев не готовы к послаблению 44
Без привода: Порошенко пришел на допрос в ГБР 56
Еще один детсад под Киевом закрывают на карантин 30
КПВВ на Донбассе возобновляют работу: очередь собирается с 6 утра 118

Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года об обязательстве Приватбанка (Киев) исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов (на сумму около $257 млн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на юридического советника Приватбанка Андрея Пожидаева.

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил определение Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрении данного дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначная практика - определение об обеспечении иска не может подменять решение спора по сути», – сказал он.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда Киева Приватбанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка во время национализации (bail in).

Уже 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка во время национализации (bail-in).

5 мая Приватбанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новых постановления о взыскании в пользу семьи Суркисов $250 млн.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6990 грн.
17
Теги