Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года об обязательстве Приватбанка (Киев) исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов (на сумму около $257 млн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на юридического советника Приватбанка Андрея Пожидаева.

«Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил определение Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрении данного дела Верховным судом, поскольку у Верховного суда однозначная практика - определение об обеспечении иска не может подменять решение спора по сути», – сказал он.

Напомним, согласно постановлению Печерского районного суда Киева Приватбанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка во время национализации (bail in).

Уже 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка во время национализации (bail-in).

5 мая Приватбанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новых постановления о взыскании в пользу семьи Суркисов $250 млн.