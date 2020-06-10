Украина получила от Европейской Комиссии второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи ЕС номинальным объемом 500 млн евро, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10.06.2035 года.

Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства.

С учетом необходимости должного финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, получение указанных средств безусловно будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине.

Первый транш в рамах 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС номинальной стоимостью 500 млн. евро Украина получила в декабре 2018 года.

Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 года 4-х программ макрофинансовой помощи ЕС достигла 3,81 млрд евро.

Между правительством Украины и Европейской Комиссией продолжаются консультации об условиях новой «исключительной» программе макрофинансовой помощи ЕС Украине для поддержки усилий в преодолении последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19. Продолжительность программы объемом 1,2 млрд евро составит 12 месяцев и предусматривает выплату двух траншей, первый из которых будет безусловным.

Напомним. в конце мая Европейская комиссия одобрила предоставление Украине займа на сумму в 500 млн евро в рамках своей четвертой программы макрофинансовой помощи Киеву.