Одобренный накануне Меморандум с МВФ не содержит новых требований для Украины по внедрению структурных реформ, но в нем есть направления, которые нужны в первую очередь самой Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Украина-24», сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«Они довольно простые, но важные для Украины. Это борьба с коррупцией, это сбалансированная политика в бюджетной сфере. Украина, как государство, заинтересованное во внедрении этих изменений», - заявил премьер.

Также он отдельно отметил, что в соглашении с МВФ нет «никаких требований к изменению пенсионного возраста». Что касается тарифной политики, глава правительства подчеркнул, что в тарифах на отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более чем 6,5 тыс. грн за тысячу кубометров, а рыночная цена на газ вдвое меньше. Чтобы украинцы в следующем сезоне не переплачивали за отопление, убежден премьер-министр, цена на газ для населения должна изначально быть рыночной, поскольку «по факту сегодня рыночная цена газа составляет 3200 грн за тысячу кубометров».

Шмыгаль сообщил, что за этим траншем МВФ Украина ожидает также средств от Всемирного банка в размере 1 млрд долларов, четвертого и пятого пакетов макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 1,2 млрд и 500 млн евро соответственно, которые привязаны к соглашению с МВФ. «Мы сейчас с первым траншем МВФ получаем по факту в бюджет более 3 млрд долларов в эквиваленте. Это обеспечит нашу стабильность и даст нам ровно пройти период коронакризы», - подытожил Шмыгаль.

Напомним, Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев.