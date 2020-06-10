Четырем подозреваемым, находящимся под судом за сбитие самолета рейса MH17 в 2014 году, отказали в иммунитете бойцов одной из воюющих сторон (комбатантов). Об этом заявил прокурор Уорд Фердинандуссе в среду во время третьего дня объяснений прокуратуры по поводу расследования катастрофы, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание De Telegraaf.
Иммунитет комбатанта защищает бойцов в вооруженном конфликте от судебного преследования. Адвокаты Сабина Тен Дусшате и Будевейн ван Эйк считают, что подозреваемый Олег Пулатов может рассчитывать на такую форму иммунитета.
По словам Фердинандуссе, для освобождения от судебного преследования необходимо соответствовать пяти условиям. Пулатов, два других россиянина Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Гарценко не подпадают под эти условия.
Например, должен быть международный вооруженный конфликт, в котором понятно, к какой из сторон принадлежат бойцы, должна быть сторона, перед которой комбатанты должны отчитываться, должна быть внутренняя система военного положения, и бойцы должны соблюдать нормы военного права, закрепленные в Женевской конвенции.
Фердинандуссе считает, что трудно определить, существует ли международный вооруженный конфликт на востоке Украины, но, похоже, это так.
По данным Генпрокуратуры, условие о том, что бойцы должны соблюдать нормы международного военного права, не выполнено. Таким образом, по мнению государственной прокуратуры, нет никаких сомнений в том, что четверо подозреваемых не могут претендовать на иммунитет участников боевых действий, а потому их можно преследовать на основании уголовного права Нидерландов.
Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.
На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.
9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.
Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.
24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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