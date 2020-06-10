Четырем подозреваемым, находящимся под судом за сбитие самолета рейса MH17 в 2014 году, отказали в иммунитете бойцов одной из воюющих сторон (комбатантов). Об этом заявил прокурор Уорд Фердинандуссе в среду во время третьего дня объяснений прокуратуры по поводу расследования катастрофы, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание De Telegraaf.

Иммунитет комбатанта защищает бойцов в вооруженном конфликте от судебного преследования. Адвокаты Сабина Тен Дусшате и Будевейн ван Эйк считают, что подозреваемый Олег Пулатов может рассчитывать на такую ​​форму иммунитета.

По словам Фердинандуссе, для освобождения от судебного преследования необходимо соответствовать пяти условиям. Пулатов, два других россиянина Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Гарценко не подпадают под эти условия.

Например, должен быть международный вооруженный конфликт, в котором понятно, к какой из сторон принадлежат бойцы, должна быть сторона, перед которой комбатанты должны отчитываться, должна быть внутренняя система военного положения, и бойцы должны соблюдать нормы военного права, закрепленные в Женевской конвенции.

Фердинандуссе считает, что трудно определить, существует ли международный вооруженный конфликт на востоке Украины, но, похоже, это так.

По данным Генпрокуратуры, условие о том, что бойцы должны соблюдать нормы международного военного права, не выполнено. Таким образом, по мнению государственной прокуратуры, нет никаких сомнений в том, что четверо подозреваемых не могут претендовать на иммунитет участников боевых действий, а потому их можно преследовать на основании уголовного права Нидерландов.

Напомним, 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

На вторую сессию судебного процесса не явился ни один из четырех подозреваемых.

9 марта Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитом самолете Boeing 777 рейса МН17.

Дело состоит из 36 тыс. страниц и «огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране».

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.