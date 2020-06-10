Прокуроры офиса генпрокурора в здании ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины Петру Порошенко, заявляет пресс-служба бюро.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

«Следствием установлено, что народный депутат, находившийся в статусе пятого президента Украины, склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины, к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, путем издания явно преступного приказа (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины)», - заявили в ГБР.

Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований.