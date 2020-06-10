Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, сообщила пресс-служба ГБР.

Допрос должен был проходить в рамках производства об «обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников».

Перед тем, как зайти в здание бюро, Порошенко выразил надежду, что следователи закроют производства и извинятся перед ним.

Напомним, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко открыл выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. По делу перемещения этих картин через границу ГБР вызывало Порошенко на допрос – именно на время открытия выставки - в 11:00 26 мая.

Позже в ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, где вручили повестку супруге Петра Порошенко Марине о повторном вызове на допрос пятого президента по делу о перемещении художественных ценностей. Однако адвокат отрицает этот факт.

В ГБР же настаивают, что вручили повестку Марине Порошенко.

Порошенко повторно вызывали на допрос на 29 мая, но он не явился.