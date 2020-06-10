Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, увеличилась на 57 человек. Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодня в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет и девочка 15 лет. А также 23 мужчин от 18 до 72 лет и трое мальчиков – одному меньше месяца, двум другим - 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 больных. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе 18, Деснянском – 10, в Днепровском – 9», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня в Украине зафиксировано 28381 случай коронавирусной болезни COVID-19