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Украина получит первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшие дни. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ночью пришли положительные новости из Вашингтона, МВФ одобрил новую полуторагодовую программу для Украины объемом 5 млрд долларов. Уже в ближайшие дни мы получим первый транш в размере 2,1 млрж долларов, которые будут направлены непосредственно в бюджет», – отметил он.

По словам Шмыгаля, средства пойдут на финансирование зарплат врачам, спасателям, учителям, на поддержку и развитие отечественного бизнеса.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

 
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