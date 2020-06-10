У КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» с 06:00 собираются желающие пересечь линию разграничения, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госпогранслужбы.

Сегодня в 11:00 согласно приказу командующего ООС, возобновляется пропуск через линию разграничения в указанных КПВВ.

«Желающие пересечь линию разграничения на временно оккупированную территорию начали собираться у КПВВ около 6 часов утра. По состоянию на 8:30 у «Станицы Луганской» собралось 45 человек, а у «Марьинки» - 55 транспортных средств (и около 90 человек). Среди собравшихся у КПВВ дети и пожилые люди», - сообщили в ведомстве.

При этом в ГПСУ не исключают, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно.

Напомним, с сегодняшнего дня в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» (пешеходный) и «Марьинка» ежедневно будет осуществляться пропуск с 11:00 до 14:00. Из соображений безопасности за полчаса до завершения указанного времени допуск лиц на территорию КПВВ для пересечения линии разграничения будет существенно ограничен.

Учитывая регламентированное время осуществления пропуска, приоритет будет предоставляться гражданам, которые следуют по причинам социально-гуманитарного характера, при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые следуют для внешнего независимого оценивания.

Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, граждане, которые следуют с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит учесть, что эта категория граждан (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будет пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации.