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Кабинет Министров назначил Ирину Ставчук первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и возложил на нее обязанности и.о. министра.

Такое решение было принято на заседании правительства 10 июня.

Ранее Ирина Ставчук занимала должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

В 2006-2017 годах она работала в Национальном экологическом центре Украины и координировала работу в сфере разработки и внедрения климатоохранной политики в Украине, участвовала в международных переговорах ООН по изменению климата.

В 2008-2019 годах - координатор Climate Action Network в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Напомним, в конце мая правительство создало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

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