Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев, передает Украинская правда.
«Исполнительный совет МВФ утвердил сегодня программу Stand-By (SBA) для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $ 5 млрд). Утверждение программы SBA позволяет осуществить немедленное выделение эквивалента 1,5 млрд SDR (примерно $ 2,1 миллиарда)», - говорится в сообщении.
«Украина получит первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд. Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные Covid-19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером», - написал в Twitter президент Владимир Зеленский.
#Україна отримає перший транш від #МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020
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