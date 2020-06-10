Пятый президент Украины Петр Порошенко утром в среду пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу.

Он выразил надежду, что в ГБР закроют дело и извинятся перед ним за историю с музеем и картинами.

Впоследствии стало известно, что Печерский суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко для допроса в ГБР. Возле здания Бюро Порошенко встречали его однопартийцы, народные депутаты и журналисты. Выступив перед ними, пятый президент зашел в здание ГБР.

