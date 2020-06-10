Пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора с адвокатами и народными депутатами, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.

«Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать – мы их не боимся. Мы приехали сюда для того, чтобы сказать им в глаза, что они нарушают законодательство, Конституцию, пытаются превратить Украину в авторитарный режим», - отметил Порошенко.

«Только что вы видели, что в ГБР абсолютно незаконно человек, который не представился, пытался продемонстрировать попытку предъявить подозрение. По какой позиции? По делу, которое генпрокурор Рябошапка назвал «юридическим трэшем», которое связано с реализацией конституционных полномочий президента о назначении заместителя председателя Службы внешней разведки», - напомнил Порошенко.

Порошенко отметил, что есть экспертизы, которые подтверждают, что он действовал в полном соответствии с Конституцией Украины. «Полномочия Президента определены Конституцией. Там четко отмечено, что президент обязан назначать руководство военных формирований, к которым относится Служба внешней разведки», - сказал он.

«На сегодняшний день они сами себя загнали и попытку предъявить подозрение Президенту, действующему народному депутату Порошенко, обязан делать исключительно генеральный прокурор», - отметил лидер «ЕС».

«Этим занимался на нашей памяти Янукович. Я очень жалею, Владимир Александрович, что вы даете незаконные указания генеральному прокурору, «на 300% вашей человеку» выполнять преступные приказы. Я еще раз подчеркиваю – перезвоните Януковичу в Россию и спросите, чем он закончил. И своевременно остановитесь. Так будет лучше для вас, так будет лучше для Украины», - призвал Зеленского пятый Президент.

Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

Позже в Бюро сообщили, что он отказался от участия в допросе и «пытается покинуть» здание Государственного бюро расследований, однако прокуроры Офиса генпрокурора в здании ГБР якобы сообщили о подозрении Порошенко.

По словам адвоката, допрос не состоялся, а дело о картинах было поводом для вручения подозрения Порошенко.