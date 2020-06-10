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Кабмин назначил главой Госгеокадастра уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 10 июня, передает Экономическая правда.

Лещенко с октября 2019 года работал внештатным уполномоченным президента Зеленского по земельным вопросам.

25 мая Кабмин уволил Дениса Башлыка с должности главы Госгеокадастра.

Тот сообщал, что узнал об увольнении из интернета, и считает его политическим решением.

По данным СМИ, Кабмин рассматривал две кандидатуры на должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра - бывшего председателя Госкомзема Олега Кулинича и Романа Лешенко.

27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.

В декабре руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.
ForUm

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